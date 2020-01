Devisen: Eurokurs legt wieder leicht zu

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im späten US-Devisenhandel etwas erholt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1090 US-Dollar. Im europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro bis auf 1,1070 Dollar nachgegeben, etwas belastet von der politischen Unsicherheit in Italien. Wie schon an den vergangenen Tagen hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.