Devisen: Eurokurs legt wieder zu

Gegenüber dem Franken bleibt der Euro bei 1,0527 im frühen Geschäft stabil. Der US-Dollar dagegen hat sich auf 0,9690 von 0,9698 am Morgen und 0,9702 am Vorabend leicht abgeschwächt.

Der Eurokurs stabilisierte sich im Gefolge der Gewinne an den europäischen Aktienmärkten etwas zum Dollar. Die US-Währung wird oftmals als sicherer Hafen angesehen und reagiert daher auf steigende und sinkende Börsen entsprechend. Wegen der Corona-Krise bleiben jedoch erhebliche Unwägbarkeiten, was das Potenzial der Gemeinschaftswährung begrenzt.

"Hinzu kommt der mit Spannung erwartete EU-Gipfel am morgigen Donnerstag, bei dem Konflikte bezüglich der von südeuropäischen Ländern geforderten Corona-Bonds programmiert sind", betonte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar. "Die Pandemie hat das Vertrauen in die Finanzkraft einiger EWU-Länder und insbesondere Italiens geschwächt." Am Nachmittag gibt es zudem noch vorläufige Daten zum Verbrauchervertrauen im Euroraum. Diese dürften nach Prognosen von Volkswirten weiter gesunken sein.

jsl/fba/cf

(AWP)