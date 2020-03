Devisen: Eurokurs legt zu - Auch zum Franken im Plus

Der Eurokurs ist am Montag nach neuen Massnahmen der US-Notenbank kräftig gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,0764 US-Dollar gehandelt. In der Nacht zum Montag war sie noch zeitweise bis auf 1,0636 Dollar gefallen und hatte so den tiefsten Stand seit drei Jahren erreicht.