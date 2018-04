Der Kurs des Euro ist am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2307 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch unter der Marke von 1,23 Dollar notiert. Am Ostermontag war der Euro trotz schwacher US-Konjunkturdaten etwas unter Druck geraten. Auch zum Franken zeigte sich die Gemeinschaftswährung mit 1,1758 CHF etwas fester als am Vorabend mit 1,1739 CHF. Der Dollar stieg ebenfalls leicht an und kostete 0,9554 nach 0,9542 CHF.