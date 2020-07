Devisen: Eurokurs legt zu Dollar und Franken zu

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1768 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro nur knapp über der Marke von 1,17 Dollar notiert. Damit näherte sich der Euro wieder dem Höchstkurs seit September 2018, der am Montag bei 1,1781 Dollar erreicht worden war.