Devisen: Eurokurs legt zu - Rohstoffwährungen unter Druck

Mit Blick auf die Coronakrise und die Turbulenzen an den Finanzmärkten hat der Euro zum Schweizer Franken, der in Anlegerkreisen als "sicherer Hafen" gilt, dagegen an Wert verloren. Der Euro notiert aktuell bei 1,0547 Franken, nachdem er am Freitagabend noch um die 1,0570 Franken gekostet hat. Der Dollar geht zu 0,9432 Franken um nach Kursen von über 0,95 Franken vor dem Wochenende.

Gegen einen noch stärkeren Franken hat sich sehr wahrscheinlich die Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit Interventionen am Devisenmarkt gestemmt. Darauf deutet jedenfalls die Entwicklung bei den Sichtguthaben hin, über welche die SNB wöchentlich Rechenschaft ablegt.

Konkret stiegen die Sichtguthaben letzte Woche um 4,5 Milliarden auf 603,0 Milliarden Franken. Dies war der stärkste Anstieg seit März 2017. In den letzten vier Wochen nahmen sie um knapp 13 Milliarden zu. In den vier Wochen davor waren sie um gut 4 Milliarden angestiegen.

Laut Experten der Grossbank UBS könnte der Franken im sehr unsicheren Finanzmarktumfeld weiter an Stärke gewinnen. Der Euro-Frankenkurs dürfte ihren Prognosen zufolge bis im Sommer in den Bereich von 1,04 Franken abrutschen. Als wichtige Unterstützung wird derweil die Marke von 1,03 Franken gesehen. An diesem Punkte dürften sich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Schweiz noch verschärfen, hiess es.

Druck auf den Dollar übt die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed um einen ganzen Prozentpunkt auf fast Null Prozent aus. Zudem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie sie es bereits nach der grossen Finanzkrise 2008 getan hatte.

Insgesamt hielten sich die Auswirkungen der Zinssenkung auf den Dollar allerdings in Grenzen. "Offensichtlich ist der Devisenmarkt bereits in Schockstarre", kommentierte ein Devisenexperte von der Commerzbank. Hinzu komme, dass in den USA die Virus-Ausbreitung noch längst nicht so weit vorangeschritten sei wie in weiten Teilen Europas. "Noch ist also nicht klar, ob die US-Regierung - wenn es dort erstmal soweit ist - ähnlich drakonisch verfahren wird wie die Europäer momentan."

Auch andere Notenbanken handelten: Am Morgen kündigte die japanische Notenbank den Kauf weiterer Wertpapiere an. In Hongkong und Südkorea reagierten die Notenbanken mit Leitzinssenkungen. Die Notenbanken sind jedoch nicht in der Lage die Unsicherheit zu verringern. So war der neben dem Franken ebenso als sicher geltende japanische Yen auch weiterhin gefragt. Rohstoffwährungen aber wie der Kanadische Dollar, die Norwegische Krone und vor allem der russische Rubel gerieten stark unter Druck. Ein Einbruch der Weltwirtschaft verringert auch die Nachfrage nach Rohöl.

/jsl/jkr/stk/mk

(AWP)