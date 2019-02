Devisen: Eurokurs legt zu - Schwedische Krone unter Druck

Ein eindeutiger Grund für die Kursgewinne des Euro war zunächst nicht auszumachen. Auch das britische Pfund legte zu. Brexit-Minister Stephen Barclay und der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox hatten am Montagabend EU-Chefunterhändler Michel Barnier getroffen. Britische Vertreter sprachen danach von produktiven Gesprächen.

Deutlich unter Druck geraten ist hingegen die schwedische Krone. Die Inflation in Schweden hatte sich im Januar unerwartet abgeschwächt. Zuletzt hatte die Notenbank noch eine weitere Leitzinserhöhung im zweiten Halbjahr in Aussicht gestellt. Diese dürfte jetzt auch angesichts der schwächelnden Konjunktur zunehmend in Frage gestellt werden. Im vergangenen Dezember hatte die Reichsbank erstmals seit über sieben Jahren die Zinsen angehoben. Zum Franken sank die Krone auf 0,1073 von 0,1086 Franken am Vorabend.

jsl/jkr/mis/pre/rw

(AWP)