Devisen: Eurokurs legt zu - Trump unterzeichnet neues Corona-Hilfspaket

Auch gegenüber dem Franken zieht der Euro etwas an und geht zu 1,0871 Franken über den Tisch nach 1,0861 am Donnerstag vor der Weihnachtspause. Das USD/CHF-Währungspaar wird dagegen mit 0,8894 Franken leichter gehandelt als am späten Donnerstagnachmittag mit 0,8913.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, von der auch der Euro am Morgen profitierte. Zuvor hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt.

Während der Euro zulegte, standen Währungen unter Druck, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten. Zu den Verlieren zählten der US-Dollar und der japanische Yen, die jeweils zu allen wichtigen Devisen Kursverluste verzeichneten. Im weiteren Handelsverlauf wird zunächst nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

/jkr/mis/pre

(AWP)