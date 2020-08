Devisen: Eurokurs legt zu - Überraschend starke Ifo-Daten

Der Euro ist am Dienstag gestützt von einer verbesserten Stimmung in der deutschen Wirtschaft etwas gestiegen. Für die europäische Gemeinschaftswährung wurden im New Yorker Handel zuletzt 1,1834 US-Dollar bezahlt. Derweil notert der Euro zum Franken mit 1,0745 etwas tiefer als noch im frühen Geschäft und der Dollar geht zu 0,9080 Franken günstiger um.