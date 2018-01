Devisen: Eurokurs legt zu - Zum Franken unter 1,16

Der Eurokurs hat am Dienstag seine Vortagesverluste wieder wett gemacht. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,2398 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Damit stand sie in etwa da, wo sie am Montag in die neue Handelswoche gestartet war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2421 (Montag: 1,2379) Dollar fest.