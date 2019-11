Devisen: Eurokurs legt zum Dollar geringfügig zu - Pfund gewinnt an Stärke

Der Euro ist am Montag zum US-Dollar leicht gestiegen. Zuletzt werden in New York 1,1034 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt und damit etwas mehr als zur gleichen Zeit am vergangenen Freitag. Die Verluste der vergangenen Woche bis auf ein Tief seit Mitte Oktober konnten damit vorerst gestoppt werden.