Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Mittag bei 1,1894 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er zeitweise noch 1,1855 Dollar gekostet. Zum Franken hat sich der Euro im bisherigen Handelsverlauf ebenfalls etwas nach oben bewegt und steht aktuell bei 1,1762 CHF, nachdem er in der Nacht noch bei 1,1727 gehandelt wurde. Der US-Dollar pendelt weiter in einer engen Spanne um die 0,99er-Marke, mit zuletzt 0,9889 CHF notiert er knapp darunter.