Devisen: Eurokurs legt zum Dollar und Franken zu

Auch das Währumgspaar EUR/CHF legte zu und übersprang wieder die Marke 1,16. Aktuell kostet der Euro 1,1603 nach 1,1571 CHF am früheren Morgen. Die Schweizer Einkaufsmanager zeigen sich weiterhin sehr optimistisch. Wie am Vormittag publiziert worden war, erreichte der Purchasing Manager's Index (PMI, saisonbereinigt) für die Industrie im Januar 65,3 Zähler nach (leicht nach oben revidierten) 65,6 im Vormonat und verharrte somit weit oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der US-Dollar notiert derweil praktisch unverändert auf 0,9323 CHF.

Neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industrieunternehmen der Eurozone deuten ebenfalls auf einen weiter starken Aufschwung hin. Der Einkaufsmanager-Index des Forschungsinstituts Markit hatte sich im Januar etwas eingetrübt. Im Dezember hatte der Indikator noch ein Rekordhoch erreicht.

Für eine positive Überraschung sorgten die Markit-Daten aus Italien. In der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben unerwartet aufgehellt.

Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Kennzahlen zur Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie auf dem Programm. Diese werden wegen der Steuerreform in den USA besonders beachtet und könnten am Nachmittag für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

jkr/jsl/das/ab/dm

(AWP)