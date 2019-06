Devisen: Eurokurs legt zum Dollar und Franken zu

Zum Franken konnte die Gemeinschaftswährung ebenfalls Boden gut machen und eroberte die Marke von 1,11 zurück. Aktuell notiert der Euro zu 1,1114 Franken nach 1,1105 am Mittag. Der Dollar notiert mit 0,9761 Franken etwas tiefer als zuvor.

Der Euro war in den vergangenen Tagen bereits stetig gestiegen und steht derzeit auf hohem Niveau. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung mit gut 1,14 Dollar auf ein Dreimonatshoch geklettert. Der Dollar leidet weiter unter den erwarteten Leitzinssenkungen in den USA. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend seine Bereitschaft zu Zinssenkungen erneut bestätigt.

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf die Fed die Zinsen zu senken aufrecht erhalten. Die USA sollten lieber EZB-Präsident Mario Draghi als Notenbankchef haben anstatt "unsere Person in der Fed", sagte er dem Sender Fox Business Network. Trump bekräftigte zudem seine Einschätzung, dass er das Recht habe, den gegenwärtigen US-Notenbankchef Powell degradieren oder entlassen zu können.

Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1'407 Dollar gehandelt und damit mit rund 16 Dollar weniger als am Vortag.

/elm/jsl/he/yr/mk

(AWP)