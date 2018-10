Devisen: Eurokurs leicht erholt von starken Vortagsverlusten

Der Euro hat sich am Donnerstag stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung holte einen Teil der Verluste wieder auf, die sie am Vortag spät unter die Marke von 1,15 Dollar hatten fallen lassen. In New York wurde der Euro zuletzt zu 1,1514 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich war er zwar noch mit 1,1464 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte August gefallen, dann aber sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung.