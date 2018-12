Devisen: Eurokurs leicht gefallen

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1448 US-Dollar. Am Mittag war der Euro noch bis auf 1,1466 Dollar gestiegen. Zum Schweizer Franken tendierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1264 kaum verändert. Der US-Dollar tendierte ebenfalls wenig verändert bei 0,9839 Franken.