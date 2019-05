Devisen: Eurokurs leicht gefallen - Franken schwächt sich ebenfalls ab

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro am Montag mit 1,1261 dagegen etwas höher. Auch der US-Dollar setzt den Aufwärtstrend zum Franken fort und steigt auf 1,0059 Franken.

Die Europawahl ist nach vorläufigen Ergebnissen in etwa wie erwartet ausgegangen. Die grossen Parteiblöcke im Europaparlament der Volksparteien haben Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien haben hinzugewonnen. Zu einem mitunter prognostizierten kräftigen Rechtsruck ist es jedoch nicht gekommen. Die Grünen und Liberalen legten zu.

"Die Europawahlen haben keine direkten Implikationen für die Finanzmärkte", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Die Ergebnisse in den einzelnen Mitgliedsländern könnten jedoch für Verunsicherung sorgen. Er verweist auf die Neuwahlen in Griechenland. "Auch in Italien könnte sich Matteo Salvini in seinem Kurs bestätigt fühlen und erneut auf Konfrontationskurs mit der EU gehen", so Gitzel. In Deutschland erscheine Streit in der grossen Koalition programmiert zu sein. "Der US-Dollar wird vorerst gut unterstützt bleiben", erwartet Gitzel.

Zu Wochenbeginn stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. Auch ranghohe Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten grösstenteils zurück. Aus den Reihen der EZB wird sich jedoch Direktoriumsmitglied Benoit Coeure zu Wort melden. /jsl/bgf/fba/pre/kw

(AWP)