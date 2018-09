Devisen: Eurokurs leicht gestiegen

Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1573 US-Dollar gehandelt. Am Morgen kostete er noch 1,1547 Dollar. Zum Franken steht der Euro ebenfalls klar höher bei 1,1268 nach 1,1215 am Vormittag und 1,1200 am Morgen. Der US-Dollar wird derweil mit 0,9736 Franken gehandelt.