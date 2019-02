Devisen: Eurokurs leicht gestiegen

Der Eurokurs hat am Montag etwas zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1350 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch etwas niedriger notiert. Auch gegenüber dem Franken gewann der Euro minim Terrain. Der Dollar bewegte sich in sehr enger Spanne und kostete 0,9996 Franken.