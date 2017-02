Devisen: Eurokurs leidet unter Dollar-Stärke - EUR/CHF stabil bei 1,0640

Zum Franken bewegte sich der Euro wenig und kostet mit 1,0638 CHF etwa gleich wie am Vorabend. Entsprechend legte der US-Dollar zum Franken auf 1,0086 CHF nach 1,0024 am Vorabend zu.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Stärke, nachdem es zuletzt Hinweise auf eine mögliche schnelle Zinserhöhung in den USA gegeben hatte. Nach Einschätzung des US-Währungshüters Patrick Harker ist eine Anhebung des Leitzinses im März "noch nicht vom Tisch". "Wir müssen zunächst abwarten, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln", sagte das stimmmberechtigte Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank Fed. Commerzbank-Expertin Esther Reichelt relativierte aber die Aussagen. Harker sei als "Falke" bekannt, also als Befürworter einer eher straffen Geldpolitik.

(AWP)