Devisen: Eurokurs leidet weiter unter starkem US-Arbeitsmarktbericht

Der Dollar konnte auch zum Schweizer Franken an Wert zulegen und kletterte am Nachmittag über die Schwelle von 0,99 Franken. In der Folge behauptete der Greenback das höhere Niveau und kostet derzeit 0,9920 Franken nach Kursen von 0,9860 Franken im frühen Geschäft. Ein Euro kostet derweil 1,1133 Franken.

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht beflügelte den Dollar zu allen wichtigen Währungen. Die Beschäftigung in der grössten Volkswirtschaft der Welt war im Juni deutlich stärker als erwartet gestiegen.

"Die Zahlen sind eine gute Nachricht und belegen, dass die US-Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs ist", kommentierte Volkswirt Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen zu senken, werde so vermindert. Die Finanzmärkte gehen jedoch weiterhin von einer Leitzinssenkung im Juli aus.

Schwache Daten aus der deutschen Industrie lasteten zusätzlich auf dem Euro. So hatte die Industrie im Mai deutlich weniger Aufträge erhalten als erwartet. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sieht die deutsche Wirtschaft bereits in einer "Abwärtsspirale". Vor allem die von den USA ausgehenden Handelskonflikte lasteten zuletzt auf der Industrie. "Da eine etwaige Lösung des Handelsstreites und auch des Brexits noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bleibt die Lage für die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten schwierig."

la/he/mk

(AWP)