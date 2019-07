Devisen: Eurokurs macht Verluste wieder wett - Pfund legt zu

Auch zum Franken fiel der Euro (aktuell 1,0980), und zwar bis auf 1,0976 Franken. Das Tief am Vortag hatte gar bei 1,0971 Franken gelegen. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert damit weiter knapp unter 1,10 Franken bzw. dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Marktkreise spekulieren denn auch darüber, was die Schweizerische Nationalbank (SNB) machen wird, wenn der Franken zum Euro noch weiter steigen sollte. USD/CHF kostet derweil aktuell 0,9852 und damit knapp weniger als am Morgen bzw. Vorabend.

Für die Euro-Schwäche waren schlechte Konjunkturdaten verantwortlich. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Besonders negativ fiel der Unterindikator für die Industrie aus, der auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren sank. "Die Industrie in der Eurozone schaltet immer mehr auf Krisenmodus", schrieb Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. "Auch wenn sich die Dienstleister besser geschlagen haben, sind die heutigen Daten ein weiterer Grund für die EZB, auf ihrer Sitzung am Donnerstag neue expansive Massnahmen zu ergreifen." Die Währungshüter der EZB entscheiden am Donnerstag über eine mögliche Lockerung der Geldpolitik.

Das britische Pfund gewann am Mittwoch deutlich hinzu. Am Nachmittag wurde Boris Johnson durch Königin Elisabeth II. zum neuen Premierminister ernannt. Am Vortag sorgte die Verkündung der Nachfolge von Theresa May bereits für Bewegung bei der britischen Währung. Zuvor war das Pfund allerdings kräftig unter Druck geraten und hatte vor einer Woche den tiefsten Stand seit Anfang 2017 erreicht. Johnson will Grossbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89143 (0,89830) britische Pfund und 120,41 (120,82) japanische Yen fest.

Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1427 Dollar gehandelt. Das waren etwa 9,70 Dollar mehr als am Vortag.

