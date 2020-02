Devisen: Eurokurs mit kräftiger Umkehr nach schwachen US-Konjunkturdaten

Gegenüber dem Franken hingegen bewegt sich der Euro unverändert auf tiefem Niveau. Derzeit wird er zu 1,0615 gehandelt, nach 1,0619 am späten Nachmittag und 1,0610 am Morgen. Der US-Dollar hat sich am Abend mit 0,9779 nicht mehr gross verändert, im frühen Geschäft notierte er allerdings bei 0,9832 noch klar über 98 Rappen.

Im Tagesverlauf sorgten neue Konjunkturdaten mehrfach für kräftige Impulse am Devisenmarkt. An Nachmittag war ein Indikator des britischen Forschungsunternehmens Markit für die Stimmung der US-Einkaufsmanager im Februar viel stärker als erwartet gefallen. Am Markt wurde nach der Veröffentlichung der Daten befürchtet, dass die Coronaviruskrise grössere Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft haben könnte als bisher gedacht. Dies setzte den Dollar unter Druck, während der Euro im Gegenzug profitieren konnte.

Bereits am Vormittag hatten Stimmungsdaten aus der Eurozone der Gemeinschaftswährung Auftrieb verliehen. Hier zeigte sich ein anderes Bild als in den USA. Die Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager waren besser als erwartet ausgefallen. Für eine positive Überraschung sorgte vor allem der Indexwert zur Stimmung in der deutschen Industrie, der überraschend zulegen konnte. "Der fortgesetzte Anstieg des Einkaufsmanagerindex für die Industrie stärkt die Hoffnung, dass der Tiefpunkt in diesem Sektor durchschritten ist", kommentierte Experte Christoph Weil von der Commerzbank die deutschen Stimmungsdaten.

jsl/tih/he/cf

(AWP)