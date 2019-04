Devisen: Eurokurs nach EZB-Aussagen wenig verändert zum Dollar

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nach neuen Aussagen der EZB vorübergehend leicht nachgegeben. Zur Berichtszeit war der Gewinn aber wieder abgeschmolzen und ein Euro kostete mit 1,1268 Dollar etwa gleich viel wie am Morgen. Zum Franken gewann die Gemeinschaftswährung dagegen an Wert und stand bei 1,1290 Franken. Das britische Pfund etablierte sich wieder über der Schwelle von 1,31 Franken.