Devisen: Eurokurs nach US-Zinsentscheidung knapp über Vortagsniveau

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch seine zwischenzeitlichen Gewinne fast wieder abgegeben. Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wurde die Gemeinschaftswährung in New York zu 1,2416 US-Dollar gehandelt - und damit nur noch knapp über dem Niveau zur gleichen Zeit am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,2457 (Dienstag: 1,2421) Dollar festgesetzt.