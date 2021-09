Devisen: Eurokurs notiert auf höchstem Niveau seit Anfang August

Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Euro an Wert und kostet aktuell 1,0860 Franken. Am Morgen wurde der Euro noch zu 1,0838 Franken gehandelt. Der Dollar schwächt sich dagegen leicht auf 0,9146 Franken ab.

Am Devisenmarkt warten die Investoren bereits gespannt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, da sich die Geldpolitik der Notenbank stark an der Entwicklung am Jobmarkt ausrichtet. Am Mittwoch hatten enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt den Dollar deutlich belastet, der Euro konnte im Gegenzug spürbar zulegen.

/la/mis/ra

(AWP)