Devisen: Eurokurs notiert etwas über 1,12 US-Dollar - Zum Franken unverändert

Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro am Donnerstag-Morgen praktisch unverändert. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0936 Franken. Der US-Dollar bewegte sich zum Franken ebenfalls nur geringfügig. Er geht am Donnerstag-Vormittag bei 0,9749 Franken um.

Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen wird, legte zum US-Dollar etwas zu. Und das, obwohl die chinesische Notenbank ihren Mittelkurs, um den der Yuan nur begrenzt schwanken darf, erstmals seit dem Jahr 2008 über sieben Yuan je Dollar festgesetzt hatte. Experten hatten noch schlimmeres befürchtet, was zur Beruhigung der Lage beitrug.

Anfang der Woche war der Handelsdisput zwischen den USA und China weiter eskaliert, weil die chinesische Währung deutlich abgewertet hatte. US-Präsident Donald Trump betrachtete dies als weiteren Affront. Marktbeobachter fürchteten, China setze seine Währung als Waffe im Handelskonflikt ein. Der Kurs der chinesischen Notenbank zeige aber, dass sie nicht bereit sei, sich auf einen Währungskrieg mit den USA einzulassen, kommentierte Stephen Innes vom Handelshaus Valour Markets.

Die chinesischen Exporte legten unterdessen im Juli im Jahresvergleich trotz des Handelsstreits zu. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Der Handel zwischen den USA und China ging jedoch zurück./jsl/bgf/jha/yl/kw

