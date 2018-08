Devisen: Eurokurs pendelt im US-Handel um 1,17 Dollar - Zum Franken schwächer

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im US-Handel nur wenig bewegt. Er pendelte um die Marke von 1,17 Dollar, die er kurz nach dem Börsenbeginn an der Wall Street wieder erreicht hatte. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke am US-Aktienmarkt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1699 Dollar.