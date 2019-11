Devisen: Eurokurs pendelt sich bei 1,10 US-Dollar ein

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten Geschäft kaum noch bewegt. Er trat bei knapp über 1,10 US-Dollar auf der Stelle, zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1009 Dollar. In den USA blieben die Finanzmärkte wegen eines Feiertags geschlossen und konnten keine Impulse liefern. Marktbeobachter sprachen daher von einem ruhigen Handel am Devisenmarkt.