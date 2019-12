Devisen: Eurokurs rutscht etwas weiter ab

Auch zum Schweizer Franken zog der Dollar an. Am Abend notiert der Greenback auf 0,9860 Franken nach 0,9828 am Mittag. Der Euro gab auf 1,0962 Franken wieder etwas ab, nachdem im Hoch am Nachmittag 1,0977 erreicht wurden. Auf den jüngsten Zinsentscheid der Schweizer Nationalbank (SNB) am Morgen hatte der Franken kaum eine Reaktion gezeigt. Die SNB hat am Morgen den Leitzins erwartungsgemäss unverändert bei minus 0,75 Prozent belassen und hält damit an ihrer expansiven Geldpolitik fest.

Erneut rückte das Ringen um eine Entschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China in den Fokus der Finanzmärkte. Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten neuer Strafzölle auf Konsumgüter aus China hat Trump Optimismus verbreitet. "Kommen einem grossen Deal mit China sehr nahe. Sie wollen ihn und wir auch!", erklärte Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Aussagen sorgten für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und stützten den Dollar.

Zuletzt berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich Washington und Peking informierten Personen zufolge auf ein Phase-Eins-Abkommen geeinigt haben. Allerdings fehle noch die Zustimmung von Trump.

Die Aussagen von Trump erfolgten etwa zeitgleich mit der ersten Pressekonferenz der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach einer Zinsentscheidung der Notenbank. Die Europäische Zentralbank hatte zuvor beschlossen, keine Änderungen an der Geldpolitik vorzunehmen und den Leitzins weiter auf dem Rekordtief von null Prozent zu belassen. Lagarde zeigte sich bei der Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung derweil etwas weniger pessimistisch. Es gebe einige Anzeichen einer wirtschaftlichen Stabilisierung.

/la/fba/yr

(AWP)