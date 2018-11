Devisen: Eurokurs rutscht im US-Handel auf tiefsten Stand seit Juni 2017 ab

Auch zum Franken hat sich der Euro abgeschwächt. So kostet der Euro am Abend noch 1,1353, nach 1,1360 am späten Nachmittag und 1,1387 am Morgen. Der US-Dollar hat sich auf 1,0103 von 1,0073 Franeken am Morgen noch einmal verteuert.

Gegen den Euro spricht derzeit Experten zufolge die Haushaltspolitik der italienischen Regierung sowie eine zunehmende Menge an Anzeichen, dass die Wirtschaft in der Eurozone nicht mehr so gut läuft. Zudem belasten auch die schwierigen Brexit-Verhandlungen, denn auch die Eurozone dürfte durch den Austritt Grossbritanniens aus der EU an Wachstum einbüssen.

ck/he/cf

(AWP)