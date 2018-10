Devisen: Eurokurs setzt sich über 1,15 US-Dollar fest - zum Franken stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zum US-Dollar weiter stabilisiert. Kurz nach der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten kletterte die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,1549 US-Dollar, von dem aus der Schwung wieder etwas nachliess. Zuletzt wurden in New York 1,1523 Dollar bezahlt.