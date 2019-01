Der Kurs des Euro hat am Dienstag moderat nachgegeben. Im New Yorker Handel blieb die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1359 US-Dollar auf dem Niveau des späten europäischen Nachmittagsgeschäfts. Auch zum Schweizer Franken hat sich die europäische Einheitswährung am Dienstag im Tagesverlauf leicht abgeschwächt, im späten Handel kostet der Euro noch 1,1329 Franken.