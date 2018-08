Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,16 Dollar - Handelskonflikt verunsichert

Der Franken legte zum Euro ebenfalls etwa zu, EUR/CHF wurde zuletzt bei 1,1533 gehandelt nach 1,1566 am Morgen. USD/CHF stieg derweil auf 0,9952 von 0,9927 am Morgen.

Händler verwiesen auf eine breiter angelegte Dollarstärke. Die erneute Zuspitzung im Handelskonflikt der USA mit China trieb die Anleger in den als sicher geltenden Dollar. Zunächst hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump China im Handelskonflikt mit einer weiteren Eskalation gedroht. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent zu prüfen. Als die chinesische Regierung erklärte, dass man zu Gegenmassnahmen bereit sei, geriet der Euro weiter unter Druck. Neben dem Dollar profitierte auch der japanische Yen, der ebenfalls als "sicherer Hafen" gilt.

Die US-Währung profitierte ausserdem von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die amerikanische Notenbank Fed. Die Währungshüter hatten in ihrer Zinsentscheidung am Vortag klar gemacht, dass der Zinserhöhungskurs fortgesetzt wird. Am Markt wird mit dem nächsten Zinsschritt der Fed auf der kommenden Notenbanksitzung im September gerechnet.

(AWP)