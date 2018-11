Devisen: Eurokurs sinkt wegen neuer Italien-Sorgen unter 1,14 US-Dollar

Der Eurokurs ist am Dienstag wegen neuer Verunsicherung um Italien wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. In New York wurde die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1364 US-Dollar gehandelt. Damit lag der Euro nur knapp über dem Tagestief von 1,1359 Dollar. Stunden zuvor waren es in der Spitze noch 1,1472 Dollar gewesen.