Devisen: Eurokurs stabilisiert sich

Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Woche hat sich der Eurokurs am Montag stabilisiert. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0835 US-Dollar gehandelt. Zuletzt tat sich dann kursmässig nur noch wenig: in New York fand am Montag wegen eines Feiertags kein Handel statt. Auch die Währungspaare USD/CHF (0,9812) und EUR/CHF (1,0631) bewegten sich kaum mehr.