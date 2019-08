Devisen: Eurokurs stabilisiert sich knapp über 1,11 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1109 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch der Franken trat zuletzt mehr oder weniger auf der Stelle: Aktuell kostet der Euro 1,0865 Franken und der US-Dollar 0,9780.