Devisen: Eurokurs stagniert über 1,10 US-Dollar

Zum Franken wurde der Euro am Abend mit 1,0722 geringfügig tiefer bewertet wie am Morgen. Zum Dollar verlor der Franken leicht an Wert. Zuletzt wurde der Greenback mit 0,9737 Franken gehandelt nach 0,9740 am Morgen.

Die Ausbreitung des aus China kommenden Coronavirus und die damit verbundenen konjunkturellen Sorgen blieben bestimmende Themen am Devisenmarkt. Der von Investoren als sichere Anlage gesehene Dollar wird durch die Entwicklung in der Tendenz gestützt, während der Euro im Gegenzug belastet wird.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" bleibe in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank den Leitzins drei Mal in Folge um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Analysten hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet.

/edh/jsl/he

(AWP)