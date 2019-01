Devisen: Eurokurs steigt gegen 1,14 Dollar nach schwachen US-Daten

Der Eurokurs ist am Donnerstag nach schwachen US-Daten gestiegen. Die Gemeinschaftswährung sprang am Nachmittag auf 1,1393 Dollar und lag somit etwa einen halben Cent höher als am Mittag. Zum Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung ebenfalls um rund einen halben Rappen auf 1,1271 zu, während der Dollar kaum verändert bei 0,9893 Franken notierte.