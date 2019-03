Devisen: Eurokurs steigt leicht - Pfund unter Druck

Auch der Franken hat zum Greenback etwas zugelegt, zuletzt wurde das Währungspaar bei 0,9974 gehandelt. EUR/CHF notierte entsprechend zur Berichtszeit bei 1,1323 und damit etwas tiefer als am Morgen bzw. am Vorabend.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Die US-Währungshüter dürften den Leitzins unverändert in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen. Die Notenbank dürfte ihre abwartende Haltung bestätigen. Mit grosser Spannung werden am Devisenmarkt die neuen Projektionen der US-Notenbank zur künftigen Entwicklung der Leitzinsen erwartet.

Das britische Pfund ist zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Die britische Regierung will die Europäische Union um einen kurzen Brexit-Aufschub von drei Monaten bis Ende Juni bitten. Das sagte Regierungschefin Theresa May im britischen Parlament. Ob die EU dem Vorschlag zustimmt, ist offen. Laut einer internen Bewertung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, müsse Grossbritannien dann an den Europawahlen teilnehmen. Nur bei einem Ausscheiden vor Beginn der Europawahl am 23. Mai könne sich Grossbritannien die Ausrichtung der Wahl sparen. Zum Dollar fiel das Pfund um einen halben Cent.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86280 (0,85548) britische Pfund und 126,63 (126,59) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1303 Dollar gehandelt. Das waren rund drei Dollar weniger als am Vortag./jsl/hosbr/fba

(AWP)