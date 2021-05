Devisen: Eurokurs steigt leicht über 1,22 US-Dollar

Zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro mit 1,0955 Franken im Tagesverlauf stabil. Dagegen hat sich der US-Dollar auch zur Schweizer Währung etwas abgeschwächt und notiert noch bei 0,8959 Franken.

Am Pfingstmontag ist das Handelsvolumen allerdings naturgemäss niedriger als üblich. Wichtige europäische Börsen wie Frankfurt öffnen erst wieder am Dienstag. Zudem wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1883 Dollar gehandelt. Das war rund 2 Dollar mehr als am Vortag.

/he

(AWP)