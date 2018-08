Devisen: Eurokurs steigt moderat - Türkische Lira unter Druck

Der Eurokurs hat am Montag im New Yorker Handel etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1470 US-Dollar. Gegen Mittag mitteleuropäischer Sommerzeit war der Kurs noch kurz unter die Marke von 1,14 Dollar gerutscht, hatte sich aber schnell wieder berapppelt. Insgesamt gab es von der Konjunkturseite wenig Impulse am Markt.