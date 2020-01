Devisen: Eurokurs steigt in Richtung 1,11 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Montag zuletzt etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete 1,1097 Dollar. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro am Abend auf 1,0743 einen Tick angezogen, am späten Nachmittag stand er noch bei 1,0738 Franken. Der US-Dollar hat sich dagegen auf 0,9682 von 0,9691 etwas verbilligt.