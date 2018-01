Devisen: Eurokurs steigt in Richtung 1,22 USD - zum Franken weiter um 1,18

Auslöser des kräftigen Kursanstiegs war die Einigung der Spitzen von CDU, CSU und SPD, ihren Parteien die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen zu empfehlen. Eine Regierungsbildung in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone, die seit der Bundestagswahl vom Herbst von einer geschäftsführenden Regierung geleitet wird, wird damit etwas wahrscheinlicher.

Gegenüber dem Schweizer Franken rührte sich der Euro in den Abendstunden per Saldo kaum von der Stelle und notiert weiterhin um 1,18 CHF herum. Am späteren Nachmittag war er bis auf 1,1804 CHF gestiegen - so hoch wie seit Aufgabe des Kursregimes der SND gegenüber dem Euro im Januar 2015 nicht mehr. Am Vorband wurden noch Kurse um 1,1760 CHF gezahlt. Im Gegenzug schwächte sich der US-Dollar auf 0,9688 CHF ab, was praktisch dem Tief der letzten 24 Stunden entspricht.

/ck/he/cp

(AWP)