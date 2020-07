Devisen: Eurokurs steigt über 1,15 US-Dollar - höchster Stand seit Januar 2019

Auch gegenüber dem Franken konnte die Gemeinschaftswährung auf 1,0742 Franken etwas zulegen nach 1,0724 Franken am Mittag. Der Dollar tauchte derweil auf 0,9332 Franken nach 0,9351 Franken am späten Nachmittag und 0,9375 Franken am Mittag.

Die EU-Staaten hatten sich am frühen Dienstagmorgen auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Es wurde ein Corona-Konjunkturprogramm und der nächsten siebenjährigen EU-Haushalt vereinbart. Das Europäische Parlament muss dem Paket allerdings noch zustimmen. Bereits im Vorfeld der Einigung hatte der Euro zugelegt, da die Finanzmärkte von einer Lösung ausgegangen waren. Nach Bekanntwerden der Einigung bröckelte er zunächst etwas ab. Am Nachmittag legte er dann deutlich zu.

"Mit der Einigung auf einen Fonds für die wirtschaftliche Erholung hat die EU ein wichtiges Zeichen der Solidarität, der Handlungsfähigkeit und des weit reichenden Wandels gesetzt", kommentierte Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. Die Europäische Union zeige, dass sie sich tiefgreifend verändere. "Die wirtschaftliche Erholung wird jedoch nur funktionieren, wenn die betroffenen Länder selbst erhebliche Reformanstrengungen unternehmen", so Fuest.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90055 (0,90575) britische Pfund, 122,70 (122,63) japanische Yen und 1,0740 (1,0736) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1835 Dollar gehandelt. Das waren etwa 18 Dollar mehr als am Vortag.

/jsl/he/jb

(AWP)