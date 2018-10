Devisen: Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar - Franken nahe 1,15

Der Euro hat am Freitag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und ist über 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1608 Dollar gehandelt. Zum Franken erholte sich der Euro ebenfalls deutlich und näherte sich mit 1,1492 der Marke von 1,15 an. Am frühen Donnerstag lag die Gemeinschaftswährung noch knapp über 1,14. Der Dollar zog ebenfalls leicht an und kostete zuletzt 0,9900 Franken.