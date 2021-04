Devisen: Eurokurs steigt über 1,19 US-Dollar - zum Franken etwas tiefer

Der Euro hat am Mittwoch an seine jüngsten Kursgewinne zum Dollar angeknüpft. Am Nachmittag stieg der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung zeitweise auf ein Zweiwochenhoch bei 1,1903 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei 1,1897 wieder etwas darunter. Am Morgen hatte der Euro noch bei 1,1864 Dollar notiert.