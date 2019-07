Devisen: Eurokurs steigt wieder

Gegenüber den Franken hat der Euro zuletzt ebenfalls wieder leicht angezogen. Er kostet derzeit 1,1097, nach 1,1091 am späten Nachmittag. Der Dollar hat sich dagegen auf 0,9843 von 0,9861 etwas abgeschwächt.

Das britische Pfund knüpfte am Freitag an die Vortagesgewinne an. Insgesamt wird die britische Währung aber von der Unsicherheit wegen des Brexits belastet, vor allem, da die Wahrscheinlichkeit für einen Austritt ohne Abkommen mit einem Politiker wie Boris Johnson als möglicher neuer Premierminister zunimmt.

