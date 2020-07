Devisen: Eurokurs steigt zeitweise auf den höchsten Stand seit Mai 2018

Zum Franken zeigt sich der Euro am späten Nachmittag weiterhin recht stabil: Er notiert mit 1,0763 Franken auf einem ähnlichen Niveau wie bereits am Vorabend. Auch der US-Dollar zeigt sich mit einem Kurs von 0,9094 Franken zur Schweizer Währung wenig verändert.

Ein wenig gedämpft wurde der Höhenflug des Euro durch die einbrechende Konjunktur im Währungsraum. In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise drastisch gesunken. In den Monaten April bis Juni ist das Bruttoninlandsprodukt (BIP) im gemeinsamen Währungsraum im Quartalsvergleich um 12,1 Prozent geschrumpft. Besonders stark wurde Spanien getroffen. In Frankreich und Italien kam es auch zu deutlichen Einbrüchen, sie fielen jedoch etwas geringer als erwartet aus.

Die hohen Infektionszahlen in den USA und zuletzt schwache Wirtschaftsdaten belasten den Dollar. Hinzu kommen die Unruhen in einigen Städten der USA. Das Vertrauen in den Euro ist nach den Beschlüssen des EU-Gipfels hingegen gewachsen.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1967 Dollar gehandelt. Das waren etwa 11 Dollar mehr als am Vortag.

la/he/tp

(AWP)