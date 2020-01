Devisen: Eurokurs steigt zeitweise über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag von seinen Kursverlusten in der vergangenen Woche etwas erholt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1188 US-Dollar, nachdem sie gegen Mittag sogar bei mehr als 1,12 Dollar notiert hatte. Zum Franken liegt der Euro nun bei 1,0839 Franken und der Dollar kostet 0,9687 Franken.